Il playmaker NBA dei Los Angeles Lakers, Dennis Schröder, ha informazioni preziose sul rientro in campo di LeBron James. Ieri, dopo aver portato i Los Angeles Lakers alla vittoria per 114 a 103 sugli Orlando Magic, il tedesco ha affermato di sapere esattamente quando il King farà il suo tanto atteso ritorno nella formazione titolare dei Lakers.

Essendo però un ottimo amico e compagno di squadra, si è rifiutare di dire altro sulla faccenda:

“Io lo so quando tornerà a giocare”, ha detto Schröder nel suo Zoom post partita riguardo alla data di ritorno di James. “Ma probabilmente è l’organizzazione dei Lakers che ve lo dirà ragazzi. Di certo vi posso dire che manca poco. Questo ve lo posso dire”.

Lunedì scorso, James ha alimentato la speculazione sul suo status pubblicando un video in bianco e nero che lo mostrava mentre si stava allenando alla Freedom High School nell’area di Orlando.

“Prossimamente in una città vicino a te”, ha scritto il King.

“Coming soon to a city near you” LeBron coming back REAL SOON 🤫

(via @KingJames) pic.twitter.com/BZPtPNSUdv — Overtime (@overtime) April 26, 2021

Già avere la conferma da Schröder che comunque non manca molto al rientro in campo di LeBron James è una bellissima notizia per i tifosi NBA, in particolar modo per quelli dei Lakers. Ora non ci resta che vedere e aspettare.

LEGGI ANCHE: Paul Pierce è scatenato: si riprende in una serra di marijuana

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.