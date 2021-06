In Gara-6 tra Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks, vinta dai primi, c’è stato anche spazio per un accenno di rissa dopo un contatto tra Joel Embiid e John Collins. Dopo che sono finiti entrambi a terra, Collins ha tirato un calcio ad Embiid che ha reagito in maniera aggressiva. I due si sono alzati e, spingendosi, sono finiti quasi tra il pubblico, con il “piccolo” Trae Young a cercare di dividerli. Nessun colpo sferrato, ma un parapiglia che ha visto intervenire parecchie persone.

La NBA ha preso provvedimenti e ha multato il solo Embiid, il camerunese dovrà pagare 35.000 dollari. Per gli Atlanta Hawks invece Collins non ha ricevuto alcuna sanzione, ma Bruno Fernando è stato squalificato per Gara-7 per essere entrato in campo mentre si trovava in panchina. Non una grossa assenza visto che il brasiliano ha giocato solo 33 partite in stagione e 3′ totali nella serie.

76ers‘ Joel Embiid has been fined $35,000 by NBA for altercation with Hawks‘ John Collins in Game 6. Atlanta’s Bruno Fernando suspended one game for running onto court. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 20, 2021