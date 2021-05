Nell’ultima partita contro Indiana, Russell Westbrook ha offerto l’ennesima partita clamorosa con 14 punti, 21 rimbalzi e 24 assist. È stata la sua seconda prestazione in carriera con almeno 20 rimbalzi e 20 assist, la terza nella storia in NBA oltre a quella di Wilt Chamberlain. In questa stagione, sebbene gli Washington Wizards stiano lottando per un posto nel Play-in, Westbrook si è erto a leader della franchigia, trascinandola a parecchie vittorie nell’ultimo periodo.

Oltre a questo si aggiunge ovviamente il record delle triple-doppie: Oscar Robertson, leader All-Time, dista solo 3 triple-doppie. Westbrook è invece già sicuro di concludere questa stagione con una tripla-doppia di media, la quarta volta che ci riesce in carriera. Per questi e tanti altri motivi coach Scott Brooks ha tessuto le lodi del proprio giocatore, avuto anche gli Oklahoma City Thunder. Secondo l’allenatore, Westbrook si ritirerà addirittura come seconda point guard più forte di tutta la storia NBA.

Ho sempre detto che sarebbe stato considerato la terza miglior point guard di sempre. Ma penso che ora ne abbia superata una e verrà ricordato come la seconda migliore, probabilmente. La prima è ovviamente Magic Johnson. Quello che riesce a fare non l’ha mai fatto nessun’altra point guard. Nessuno. Nessuno. Sono stato abbastanza fortunato da averlo visto per 8 anni fare cose che spesso sono sovrannaturali. Le point guard non fanno quello che fa lui. Non sono costruite in quel modo. Ci sono sicuramente point guard che tirano meglio, altre che possono fare altre cose meglio di Westbrook. Ma non c’è nessuno nella storia di questo gioco che sa fare le cose che fa lui all’interno del foglio delle statistiche.

Un attestato di stima che segue quello, risalente a pochi giorni fa, di Kendrick Perkins, che aveva dichiarato che Westbrook verrà ricordato come migliore di Allen Iverson.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.