Oltre alle furenti critiche a Michael Jordan e a The Last Dance, nel suo libro in uscita settimana prossima Scottie Pippen ha anche colto l’occasione di correggere il tiro sulle accuse di razzismo a Phil Jackson avanzate qualche mese fa. In quell’occasione, parlando della decisione del coach di consegnare il tiro della vittoria nella serie contro i Knicks del 1994 a Toni Kukoc invece che a lui, Pippen disse che questa era stata causata da pregiudizi razziali.

In occasione dell’intervista a Pippen pubblicata dal New York Times, il giornalista Sopan Deb cita parola per parola il passaggio del libro in cui si menziona quell’episodio.

Ero così addolorato quando Phil Jackson scelse Toni al posto mio che avevo bisogno di darmi una spiegazione sul perché. Perché, dopo tutto quello che avevo dato ai Chicago Bulls, non potevo avere il mio momento di gloria. Quindi al tempo mi raccontai che la decisione di Phil dovesse essere motivata dal razzismo, mi sono crogiolato in questa bugia per circa 30 anni. Solo quando ho visto le mie parole nero su bianco ho capito quanto sbagliassi.

Nel corso dell’intervista, comunque, Pippen non dice esplicitamente di aver cambiato idea sulla questione. Cerca anzi di evitare la domanda, chiudendo il discorso con la frase: “Pensavo che in quel momento mi avesse fatto un torto. Possiamo metterla giù così? Che ne dici se rispondo in questo modo?”.