NBA – Scottie Pippen Jr si rende eleggibile per il Draft 2021

Ci sarà anche un cognome illustre tra i giocatori che potrebbero venire scelti al prossimo Draft NBA. Scottie Pippen Jr, figlio di Scottie e Larsa Pippen, si è infatti reso eleggibile per il Draft 2021, in programma per il 29 luglio.

Pippen Jr, point guard classe 2000, ha giocato le ultime due stagioni per Vanderbilt in NCAA, l’ultima con 20.8 punti e 4.9 assist di media. Nei vari Mock Draft, ultimo quello di ESPN uscito pochi giorni fa, il ragazzo non compare tra le 60 chiamate previste.

