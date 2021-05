Toni Kukoc è sicuramente uno dei migliori europei di sempre, capace di lasciare il segno anche in NBA, soprattutto con i Chicago Bulls. Il giocatore croato, come sottolineato anche in The Last Dance, era arrivato a Chicago circondato da grande scetticismo e sicuramente senza il favore delle due stelle, Michael Jordan e Scottie Pippen. Kukoc ha poi dimostrato il proprio valore sul campo, vincendo 3 titoli e il premio di Sesto Uomo dell’Anno nella stagione 1995-96 al fianco proprio di MJ e Pippen.

E tra le prime reazioni di giubilo alla notizia del prossimo ingresso di Toni Kukoc nella Hall of Fame con la classe 2021, c’è stata anche quella di Pippen:

About time! I loved playing with TK and he was so important to our second three-peat teams. He absolutely belongs in the @hoophall and I look forward to him joining us this fall. #21HoopClass https://t.co/1SCwmtYoH1

— Scottie Pippen (@ScottiePippen) May 16, 2021