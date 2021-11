Proseguono gli attacchi a distanza di Scottie Pippen a Michael Jordan, anche dopo l’uscita del suo libro “Unguarded”. L’ex numero 33 dei Chicago Bulls ha rilasciato altre dichiarazioni a CBSSports, sostenendo di aver vinto sei titoli NBA nonostante il comportamento controproducente di MJ. È risaputo, e si è visto anche in The Last Dance, quanto Jordan trattasse male i compagni, a suo dire per spronarli a dare il meglio. Secondo Pippen, questo suo atteggiamento avrebbe invece penalizzato la squadra.

Nel documentario, Michael ha cercato di giustificare le occasioni in cui rimproverava un compagno di fronte a tutti. Sentiva che quei ragazzi avessero bisogno di “indurirsi” per vincere contro le squadre NBA più fisiche. A rivedere come Michael trattava i suoi compagni, ho provato imbarazzo, come lo provavo allora. Michael si sbagliava. Non abbiamo vinto sei titoli perché maltrattava i compagni. Li abbiamo vinti nonostante li maltrattasse. Li abbiamo vinti perché giocavamo un basket di squadra, cosa che non avevamo fatto nelle mie prime due stagioni a Chicago, con Doug Collins come coach. Questo era ciò che c’era di speciale nel giocare per i Bulls: i rapporti che abbiamo stabilito tra di noi, non che ci sentissimo benedetti per essere nella stessa squadra dell’immortale Michael Jordan.

Ero un compagno di squadra molto migliore di quello che è mai stato Michael. Chiedete a chiunque abbia giocato con entrambi. Io ero sempre lì, pronto a tirare una pacca sulla spalla e dire una parola incoraggiante, specialmente dopo che Michael aveva umiliato un compagno per una ragione o un’altra. Io aiutavo gli altri a credere e a smettere di dubitare di sé stessi.