NBA sempre più italiana: arriva anche Alessandro Pajola

Un nuovo italiano nel mondo NBA. Dopo i tre azzurri scelti al Draft, anche Alessandro Pajola si affaccia al basket statunitense: giocherà la Summer League con i Dallas Mavericks.

Il giocatore ha ricevuto dalla Virtus Bologna, squadra con cui è tesserato, il permesso di prendere parte alla kermesse estiva della NBA. Il playmaker resterà con la Nazionale fino al 4 Luglio, giorno della sfida contro l’Olanda, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2023, dopodiché si trasferirà a Las Vegas per giocare con i Mavericks.

I Mavs nella Summer League verranno allenati da Greg St. Jean, abitualmente assistente di Rick Carlisle. Nel roster di Dallas ci saranno 13 giocatori, fra i quali anche il cinese Haowen Guo degli Shangai Sharks, unico straniero oltre a Pajola (Miye Oni ha doppia cittadinanza, statunitense e nigeriana).

The Dallas Mavericks have announced their roster for the 2022 @NBASummerLeague.

Dallas will tip off against the Chicago Bulls on Friday, July 8 at 3:00 p.m. CT on ESPNU.

Mavericks assistant coach Greg St. Jean will serve as the head coach in Las Vegas. pic.twitter.com/k877QPYtLR

— Mavs PR (@MavsPR) June 30, 2022