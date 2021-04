I Los Angeles Lakers, privi di LeBron James, Anthony Davis e anche Kyle Kuzma, hanno asfaltato i Brooklyn Nets di Kevin Durant e Kyrie Irving. I californiani hanno chiuso con 8 giocatori in doppia cifra, con Andre Drummond top scorer: 20 punti e 11 rimbalzi. La compagine della Eastern Conference è stata a galla il primo tempo ma nel secondo non è praticamente scesa in campo, prendendo un parziale di 65 a 43 in 24 minuti.

Secondo molti questa è una Finals quasi annunciata e vedere come i Nets abbiano subito lo strapotere difensivo, ancor prima che offensivo, dei Purple and Gold deve preoccupare coach Steve Nash. Per essere onesti dobbiamo dire che i bianconeri non hanno potuto contare su James Harden, ancora fuori per infortunio. Bisogna altresì dire che Brooklyn non ha quasi mai avuto i tre fenomeni tutti insieme poiché a turno hanno avuto problemi, o legati al fisico o legati alle norme Covid della Lega.

In California possono invece esultare perché, se sono riusciti a batterli senza 2 titolari e mezzo, allora chissà cosa potranno fare i Lakers con LeBron, Davis e Kuzma contro Brooklyn. Certo, questa è regular season, siamo certi che ai playoff sarà tutta un’altra storia.

LEGGI ANCHE: Lakers, forse arrivano buone notizie da Anthony Davis

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.