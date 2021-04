NBA – Sfortunatissimo Myles Turner: il lungo degli Indiana Pacers infortunato di nuovo

Stagione sfortunatissima per Myles Turner. Il lungo degli Indiana Pacers si è infortunato di nuovo e dovrà restare fuori a tempo indeterminato.

Turner si era già fatto male a Gennaio. Adesso ha riportato il distacco parziale della placca plantare dell’alluce del piede destro, secondo The Athletic.

Pacers center Myles Turner has a partial tear of plantar plate in the great toe of his right foot and is out indefinitely.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 19, 2021