NBA – Shai Gilgeous-Alexander non si nasconde: “Mi sento lo Steve Nash nero”

Uno dei giocatori maggiormente in crescita nell’ultima stagione è stato Shai Gilgeous-Alexander. Uno dei prospetti più interessanti del “laboratorio” allestito dagli Oklahoma City Thunder che sembra pronto a spiccare definitivamente il volo.

Di sicuro Gilgeous-Alexander ha le idee chiare riguardo i suoi obiettivi futuri.

Sono soddisfatto della mia crescita ma per essere un giocatore di alto livello bisogna migliorare costantemente dal punto di vista tecnico e mentale. Credo che i giocatori si accontentino troppo spesso e finiscano per non onorare il proprio talento, tanti non lasciano il ricordo che potrebbero. A me non basta fare del mio meglio, non voglio essere un buon play, io voglio diventare uno dei migliori di sempre, almeno fra le guardie. Mi sento lo Steve Nash nero.