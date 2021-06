Qualche settimana fa Dwayne Wade è diventato azionista degli Utah Jazz, non senza polemiche.

La NBA però ha stabilito che Wade non potrà occuparsi delle operazioni cestistiche della squadra. Per questo motivo Flash avrebbe chiamato un un suo ex compagno, Shane Battier, per offrirgli un ruolo dirigenziale.

In questo modo un altro ex Heat percorrerebbe la strada da Miami a Salt Lake City, visto che qualche giorno fa Battier ha rassegnato le dimissioni, lasciando il suo posto nel front office della franchigia della Florida.

Fonte: Brian Windhorst & The Hoop Collective