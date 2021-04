NBA – Shannon Sharpe ha spiegato perché ha bloccato Durant su Twitter

Nella serata di ieri, su Twitter è esplosa un’altra lite tra Kevin Durant e una personalità televisiva. Dopo quella con l’attore Michael Rapaport, Durant ha infatti avuto un’altra accesa discussione con Shannon Sharpe, ex giocatore di NFL e ora opinionista di Fox Sports. Oggetto del contendere sono state alcune dichiarazioni che Sharpe ha attribuito a KD, ma che la stella dei Brooklyn Nets non ha mai pronunciato.

Il tutto, dopo qualche botta e risposta, è finito con Sharpe che ha deciso di bloccare Durant su Twitter, come mostrato da uno screen dello stesso giocatore. Nelle scorse ore Sharpe ha però spiegato il perché di questo gesto, confermando il timore di ripercussioni sulla propria carriera lavorativa.

I’m not gangsta, but I’m not going bck and forth with KD and lose my job either. I’ve had disagreement with other athletes, ppl b4 , we handled it like adults and moved on… “ADULTS” https://t.co/BYJrCxSpfj

— shannon sharpe (@ShannonSharpe) April 13, 2021