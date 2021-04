NBA – Shaq e Wade prendono in giro Gordon per la scelta del numero 50

Shaq, l’icona NBA dei Miami Heat Dwyane Wade e Aaron Gordon dei Denver Nuggets hanno qualcosa in comune e probabilmente sapete di cosa parliamo se diciamo 50. Questa notte le parti si sono riunite e Shaquille O’Neal ha deciso di rendere le cose interessanti.

Wade, che è un analista per NBA on TNT, ha avuto la possibilità di parlare con la nuova ala dei Denver Nuggets dopo la vittoria per 101 a 94 sui Los Angeles Clippers. La leggenda dei Miami Heat ha scelto in modo interessante di ritornare su quanto accaduto allo Slam Dunk Contest e ha chiesto perché Aaron Gordon stava indossando il numero 50 per la sua nuova squadra, anche se tutti sul pianeta terra conoscono già la risposta alla domanda.

Dopo che Aaron Gordon ha risposto e si è espresso su come quasi tutti gli avrebbero dato 50 allo Slam Dunk Contest, Shaq ha continuato a trollare il suo ex compagno di squadra dicendogli questo:

“Cosa hai fatto, gli hai dato un nove?” Ha chiesto O’Neal a Wade (via Bleacher Report).

"What did you do, give him a nine?"@SHAQ after @DwyaneWade asked Aaron Gordon why he chose No. 50 for his jersey 😂

(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/tRXHt55jGQ

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 2, 2021