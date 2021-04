Shaquille O’Neal, nel corso della sua carriera e dopo la fine di essa, è sempre stato molto generoso con i tifosi e semplicemente con le persone che incontra per strada. Non è un caso che, nonostante i contratti milionari, abbia anche deciso di entrare in polizia, per aiutare la comunità. L’ultimo gesto degno di nota Shaq lo ha fatto nei confronti di un ragazzo che si era recato ignaro da Zales, una gioielleria specializzata in diamanti, per acquistare un anello di fidanzamento.

L’ex giocatore NBA si trovava lì per comprare degli orecchini, come lui stesso ha raccontato. Vedendo però il ragazzo intento a pagare il costoso anello, Shaq ha deciso di porgergli la propria carta di credito e coprire completamente la spesa. Un breve video pubblicato sui profili social della sua radio, Shaq Fu Radio, con tanto di foto insieme al fortunato ragazzo, testimonia come il gesto sia stato autentico. Questo il racconto di Shaq in televisione:

Ero da Zales che cercavo degli orecchini. Vedo un ragazzo entrare e chiedere: “Quanto devo pagare questo anello?”. Così gli ho detto: “Amico mio, quanto costa l’anello?”. Non dirò il prezzo, ma faccio gesti del genere ogni giorno molto volentieri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shaq Fu Radio️️️💪🏾 (@shaqfu_radio)

Un altro episodio simile aveva visto protagonista Shaq un anno fa. Un fan gli si era avvicinato per fargli le condoglianze per la morte di Kobe Bryant e Shaq lo ringraziò pagandogli il laptop che stava acquistando. Nel corso degli anni poi Shaq ha pagato anche diverse feste di compleanno e, purtroppo, anche qualche funerale di persone in difficoltà economiche che altrimenti non se lo sarebbero potuti permettere.

