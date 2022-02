Qualche giorno fa Shaquille O’Neal era stato particolarmente duro con Ben Simmons, attaccandolo su tutta la linea per il comportamento che sta tenendo negli ultimi mesi. L’australiano non ha ancora giocato in questa stagione e probabilmente non lo farà finché non lascerà Philadelphia, qualcosa che potrebbe accadere in estate. Nelle dichiarazioni di Shaq, in diretta televisiva, la leggenda NBA aveva definito Simmons “un bambino piagnucolone” e il “soft partner” di Joel Embiid.

Secondo quanto rivelato oggi da Shaq, dopo quelle parole Simmons gli avrebbe scritto in privato, su tutte le furie.

Mi ha scritto via DM e ha detto delle cose… Non posso dire cosa. Tutto quello che ho detto è stato: “Hai lasciato il tuo uomo [Joel Embiid, ndr] da solo là fuori, devi giocare”. Ho detto solo questo. Non rivelerò cosa mi ha scritto perché non è una bella cosa… Ma era molto arrabbiato. Probabilmente era così arrabbiato perché sono il suo “fratello di LSU”. E lo sono, sono ancora suo fratello.

Shaq says Ben Simmons confronted him in his DMs (Via The Big Podcast | h/t @AhnFireDigital) pic.twitter.com/y6Io33Tprt — NBA Central (@TheNBACentral) February 3, 2022