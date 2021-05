Shaquille O’Neal e Kobe Bryant hanno per quasi un decennio formato una delle coppie più iconiche e ben assortite in campo della storia NBA. Con i Los Angeles Lakers, i due hanno vinto 3 titoli consecutivi, facendo in totale 4 Finals. Nel 2004 poi Shaq lasciò i Lakers, dando il via ad un periodo di ricostruzione prima che Kobe riuscisse a vincere altri 2 anelli tra il 2009 e il 2010.

L’addio di O’Neal è spesso stato imputato alla “guerra” che ci fu tra lui e Bryant negli ultimi mesi in giallo-viola. Versione smentita di recente da Jeanie Buss, proprietaria dei Lakers e figlia dell’allora proprietario Jerry Buss. Secondo quanto rivelato da Jeanie, e confermato ora da Shaq, si trattava semplicemente di un discorso economico: O’Neal voleva più soldi di quanti la franchigia era disposta ad offrire.

Ma Shaq non si è limitato solo a raccontare questa versione, ha fatto anche una stima di quanti anelli avrebbe vinto insieme a Kobe se non avesse lasciato i Lakers. Ospite del podcast All The Smoke, The Big Diesel ha dichiarato:

Avremmo vinto 7 titoli. La ragione per la quale venni scambiato non fu per il litigio con Kobe. Volevano darmi meno soldi e io non ero d’accordo. Avevo già i miei soldi. Avrei dovuto dire [a Kobe, ndr]: “Va bene, ti ho cresciuto abbastanza. Ora è la tua squadra”. Io avrei comunque continuato a fare i miei 28-10. Ma no, volevo i miei 150 milioni di dollari.

