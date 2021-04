NBA – Shaquille O’Neal non ce la fa: nomina Paul Pierce e scoppia a ridere

Le vicende che hanno visto coinvolto Paul Pierce negli ultimi giorni, col licenziamento da parte di ESPN, stanno ancora facendo parlare e soprattutto ridere nel mondo NBA. Shaquille O’Neal, suo compagno a Boston per una stagione, non è riuscito a trattenersi dallo scoppiare a ridere in diretta televisiva dopo aver nominato Pierce.

SHAQ brings up Paul Pierce. 💀💀💀 pic.twitter.com/ZDDWRyhhEB — Legion Hoops (@LegionHoops) April 6, 2021

Pierce è stato licenziato da ESPN per essere apparso in una diretta su Instagram mentre giocava a poker completamente ubriaco, circondato da ballerine esotiche. Per questo motivo, l’ex Celtics ha anche ricevuto un’offerta da parte del sito per adulti CamSoda per uno show sulla loro piattaforma. Pierce l’ha presa comunque con filosofia, twittando: “Non posso perdere, anche quando perde in realtà vinco”.

I can’t lose even when I lose I’m winning 🤔🤔😳😃😃😃 — Paul Pierce (@paulpierce34) April 6, 2021

