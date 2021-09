Shaquille O’Neal in carriera ha giocato con tantissime squadre diverse, dividendo lo spogliatoio con centinaia di compagni. Ha quindi una certa esperienza nelle dinamiche di spogliatoio, nel quale è sempre stato una presenza importante. L’ex giocatore, ora commentatore su TNT, ha detto la sua sul comportamento di Kyrie Irving, che sembrerebbe disposto a saltare la metà delle partite dei Nets, quelle casalinghe, perché non vuole vaccinarsi contro il Covid-19.

Shaquille O’Neal non ci è andato leggero, dichiarando che, se giocasse ancora, non vorrebbe mai essere compagno di squadra di Irving. Queste le sue parole nel suo podcast, The Big Podcast:

Lasciate che vi dica cosa penso. In questo mondo, a volte devi pensare alle altre persone prima che a te stesso. Kyrie ha la sua visione, ha le sue opinioni, non voglio criticargli questo. Ma ha un obbligo, perché ha firmato un contratto da 200 milioni di dollari. La cosa che non mi piace è tutto quel: “Oh, potete per favore rispettare la mia privacy?”. Una volta che scegli questa vita, non esiste più la privacy, devi accettarlo. Ma se fai parte della mia squadra e non puoi giocare le partite casalinghe, non ti voglio vicino a me. Abbiamo l’occasione di vincere e se non sei presente allora puoi andare da un’altra parte, punto. Vanno bene tutte le motivazioni, ma non possiamo non sapere se giocherai o no per 41 partite all’anno. Porta il tuo c**o fuori di qui.