NBA – Shaquille O’Neal racconta il suo primo incontro con Dwyane Wade

Shaquille O’Neal ha raccontato quale fu il suo primo impatto con il mondo dei Miami Heat e con Dwyane Wade.

Shaq è arrivato in Florida nel 2004, dopo aver lasciato Los Angeles, in seguito a una stagione molto travagliata a livello di spogliatoi. E le voce riguardo quanto successo in gialloviola influenzarono il suo primo impatto con Wade e gli Heat.

Wade non mi ha riservato una grande accoglienza, era preoccupato del mio arrivo e lo capivo anche dalla sue parole. Penso che si riferisse alle cose accadute con Kobe, Malone e Payton, temeva che la mia personalità potesse oscurare il suo status di astro nascente. A me invece interessava solo vincere, così gli parlai in privato assicurandogli che non avrei creato problemi. Il suo talento era fondamentale e io non avevo più pretese che potessero essere dannose per il gruppo. Si erano dette tante cattiverie nei miei confronti ma giocammo con lo spirito giusto, riuscendo così a vincere nel 2006.

Fonte: All The Smoke

