Zion Williamson deve ancora fare il proprio esordio stagionale dopo l’operazione al piede fatta in estate. La stella dei New Orleans Pelicans, seconda peggior squadra ad Ovest con un record di 2-13, ha fatto parlare di sé più per la propria scarsa forma fisica che per i progressi nella riabilitazione finora. Tuttavia nelle scorse ore lo staff medico ha dato l’ok a Williamson per iniziare gli allenamenti 1vs1 con contatto.

Il prossimo controllo sarà il 24 novembre, tra una settimana: lì si deciderà se Williamson potrà riprendere ad allenarsi coi compagni. Da quel momento in poi, il rientro in campo dovrebbe essere un affare di giorni.

