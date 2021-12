L’attesissimo ritorno in campo di Klay Thompson, a oltre due anni dal primo infortunio al crociato, sembrava essere destinato ad avvenire settimana prossima, prima di Natale. Invece, come riportato da Shams Charania, la guardia dei Golden State Warriors non giocherà né il 20 dicembre né il 23. Nei prossimi giorni Thompson, completamente guarito, continuerà ad allenarsi per riprendere un’ottimale condizione fisica e poi potrebbe scendere in campo il 28 dicembre.

In quella data gli Warriors affronteranno in casa i Denver Nuggets. Per il rientro di Thompson si guardano solo le gare casalinghe, visto che coach Steve Kerr qualche settimana fa aveva esplicitamente detto che il rientro della stella di Golden State sarebbe avvenuto al Chase Center, per rendere l’atmosfera ancora più speciale. Da escludere quindi anche un rientro nel Christmas Day, perché gli Warriors saranno in trasferta a Phoenix, ed eventualmente la partita della notte di capodanno, sempre contro Denver ma in Colorado.

The Warriors do not plan for Klay Thompson to debut on either Dec. 20 or Dec. 23 home games, sources tell me and @anthonyVslater. Thompson won’t come back on Christmas. So earliest possible return would be Dec. 28 — with Thompson ramping up conditioning over next couple weeks. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2021