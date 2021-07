Il titolo vinto, da MVP delle Finals, da Giannis Antetokounmpo con tanto di 50 punti in Gara-6 ha suscitato tante discussioni. C’è chi dice che il greco sia un “moderno Shaq” per via della sua dominanza sul parquet, altri sostengono che possa essere considerato il miglior europeo mai passato per la NBA. Una risposta certa naturalmente non esiste, ma di sicuro Antetokounmpo ha visto la propria popolarità crescere a dismisura nelle ultime 48 ore.

Tra i tanti pareri che hanno riguardanti Giannis in questi primi giorni da campione NBA, c’è stato anche quello autorevole di Oscar Robertson. La leggenda dei Bucks, vincitore insieme a Kareem Abdul-Jabbar del titolo del 1971, l’ultimo di Milwaukee prima di quest’anno, ha parlato così del greco a SiriusXM NBA Radio:

Sono felice che [i Suns, ndr] non abbiano evitato farsi attaccare da Giannis. Quando sono andati sotto di 2 o 3 punti, continuavano ad andare da lui, e lui segnava sempre. Ha segnato dei tiri, 12 o 13, che non lo avevo mai visto segnare da tempo. Se riesce a farlo, non so chi possa fermarlo. L’unico che penso abbia la stazza per dargli problemi è Anthony Davis dei Lakers. Nessun altro. Non credo che qualsiasi altro giocatore sia in grado di marcare Giannis.