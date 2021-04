In serata, al Madison Square Garden, i New York Knicks sono riusciti a strappare una vittoria all’OT sui New Orleans Pelicans 122-112. Decisiva, nel finale dei tempi regolamentari, una tripla dall’angolo di Reggie Bullock sulla quale però Stan Van Gundy ha avuto molto da dire. Il coach di NOLA se l’è presa con i suoi giocatori per come hanno difeso sul possesso decisivo, lasciando libero Bullock.

Van Gundy ha nominato nello specifico Lonzo Ball, colpevole di aver lasciato troppo libero Bullock sulla penetrazione di Rose. Ai Knicks serviva per forza una tripla per pareggiare la partita e un subire layup non sarebbe stato grave. L’allenatore ha inoltre menzionato un secondo errore, senza specificarlo: probabilmente sul possesso precedente i giocatori avrebbero dovuto fare fallo prima.

Poi Stan Van Gundy si è lasciato andare: “Dei liceali oggi, con 7.8 secondi da giocare, avrebbero fatto quello che gli era stato detto di fare. Abbiamo meritato di perdere. New York non ha segnato un canestro difficile, ce lo siamo meritato”.

Stan Van Gundy: “Today, with 7.8 seconds left, high school guys would’ve done what they’re supposed to do.” — Stefan Bondy (@SBondyNYDN) April 18, 2021

I Pelicans sono ora sul 25-32, sempre più lontani da quel Play-in che Van Gundy nelle scorse ore aveva detto di voler raggiungere.

