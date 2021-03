Dopo oltre una decina di giorni di assenza, Steph Curry si è detto pronto per scendere in campo stanotte nella gara contro i Chicago Bulls. La stella dei Golden State Warriors era uscita malconcia dalla partita contro Houston di un paio di settimane fa a causa di una botta al coccige.

“Mi sento abbastanza bene per giocare stasera” ha dichiarato Curry davanti ai giornalisti. Nella stagione in corso, il giocatore sta segnando 29.0 punti di media e gli Warriors sono decimi con un record di 22-24, senza di lui hanno perso 4 partite su 5.

