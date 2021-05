Dopo un’altra stagione NBA che si è conclusa con delusione per i Golden State Warriors, Steph Curry si è assicurato di fornire un po’ di luce in attesa alla fine del tunnel piuttosto buio e questa luce si chiama Klay Thompson.

Nella sua conferenza stampa post-partita dopo la sconfitta all’NBA Play-In contro i Memphis Grizzlies, Steph Curry ha parlato del ritorno di Klay Thompson nella prossima stagione. Ha condiviso quanto sia stato importante Thompson durante i loro anni dominanti come campioni e ha sottolineato che, indipendentemente dalle sue condizioni, il tiratore scelto e il compagno Splash Brother avranno un impatto importante sulla squadra.

Steph Curry on Klay Thompson next season: “He’s a huge part of our championship DNA and what we’re about. I know he’s going to do everything in his power to get back to 100% knowing what he’s been through the last 2 years. Whatever version of him comes back is definitely a boost" pic.twitter.com/7VSxy1V3ex

— Michael Scotto (@MikeAScotto) May 22, 2021