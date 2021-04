Nella corsa all’MVP della stagione regolare 2020-21, in pochi inseriscono Steph Curry. Nonostante le mirabolanti prestazioni della stella dei Golden State Warriors nell’ultimo periodo, tra i nomi che circolano compaiono soprattutto Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo e James Harden.

Secondo Magic Johnson, però, sarebbe proprio Curry a meritare l’MVP. La leggenda dei Los Angeles Lakers qualche settimana fa aveva fatto i nomi di mezza NBA per il premio di miglior giocatore, oggi si è invece indirizzato sul solo Curry.

“È difficile negare che Steph Curry debba essere l’MVP della NBA! È l’opzione numero 1, 2 e 3 degli Warriors e nonostante questo sta dominando” ha scritto Johnson su Twitter.

It’s hard to deny Steph Curry from being the NBA’s MVP! He is the #1, #2, and #3 option for the Warriors and is STILL dominating!!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 19, 2021