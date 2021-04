La superstar dei Golden State Warriors, Steph Curry, ha appena battuto un record incredibile, diventando dopo quasi sei decenni il miglior marcatore di sempre davanti a nientepopodimeno che Wilt Chamberlain.

Dopo aver segnato il suo 19° punto contro i Denver Nuggets, Curry ha raggiunto i 17.784 punti in carriera, superando i 17.783 di Chamberlain, record che deteneva dal lontano 1964. L’ex MVP Steph Curry è ora il miglior marcatore di tutti i tempi per gli Warriors.

Stephen Curry (17,784 career points) has passed Wilt Chamberlain (17,783) as the Warriors’ all-time leading scorer, a record Chamberlain held since March 16, 1964.

— Warriors PR (@WarriorsPR) April 13, 2021