NBA – Steph Curry e gli auguri di compleanno particolari a Gigi Bryant

Ieri sarebbe stato il 15° compleanno di Gigi Bryant, la figlia prediletta di Kobe Bryant scomparsa un anno e mezzo fa nell’incidente che si portò via anche il Black Mamba. Tante sono state le stelle NBA a condividere un pensiero per la ragazzina nel giorno della sua nascita, tra i quali anche LeBron James e Steph Curry. La stella dei Lakers ha pubblicato un tweet:

Curry si è spinto oltre: a parte un post di auguri per ricordare Gigi Bryant, la stella dei Golden State Warriors si è presentata alla partita di stanotte contro Houston indossando il nuovo merchandising di “Mambacita”. La linea di abbigliamento è stata lanciata proprio ieri da Vanessa Bryant per ricordare sua figlia e Kobe: i guadagni andranno interamente alla fondazione benefica che porta il loro nome.

The legacy lives on #2! Happy birthday Gianna 🙏🏽 honored to celebrate you & all that this beautiful game meant to you #PlayGigisway pic.twitter.com/0pOnzHlYnI

— Stephen Curry (@StephenCurry30) May 1, 2021