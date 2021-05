Un’altra serata da ricordare per il fenomeno dei Golden State Warriors, Steph Curry. Martedì contro i New Orleans Pelicans, Steph Curry è diventato il giocatore più veloce della storia a raggiungere quota 300 triple in una singola stagione NBA.

Secondo Bleacher Report, Curry ha avuto bisogno di appena 58 match per siglare 300 bombe. Sebbene questo risultato ormai non ci impressioni più perché Steph Curry ci ha abituato a questi numeri, mostra ancora una volta perché Curry è il più grande tiratore di tutti i tempi. A questo punto sta diventando ridondante, ma nessuno può impedire a Curry di battere nuovi record relativi ai tiri da 3 punti.

Steph Curry becomes the FASTEST player to reach 300 3-pointers in one season 😮🔥 Only needed 58 games. pic.twitter.com/PZPk8nNqde — Bleacher Report (@BleacherReport) May 5, 2021

Quest’ennesima prestazione da MVP dell’NBA di Steph Curry non è però coincisa con una vittoria per i Golden State Warriors perciò il record delle 300 triple perde un po’ di valore. Davvero un peccato che i californiani quest’anno non riescono a supportare a dovere la stagione da MVP del loro fenomeno. Naturalmente un solo giocatore non può fare miracoli.

L’obiettivo rimane comunque provare a giocarsi il tutto per tutto il play-in tournament, anche se le avversarie saranno agguerrite, soprattutto se catastroficamente ci saranno anche i Lakers.

