NBA – Steph Curry e Nico Mannion sono diventati grandi amici

I Golden State Warriors sono alla caccia di un posto playoff ma sarà una battaglia per arrivarci, visto il loro attuale 10° posto nella Western Conference. Indipendentemente da ciò che accadrà in questa stagione, il futuro è luminoso per questa organizzazione poiché Nico Mannion ha catturato l’attenzione di Steph Curry e dello staff tecnico degli Warriors in NBA.

Dopo essere stato scelto al secondo turno dagli Warriors, Mannion si è guadagnato un ruolo di playmaker di riserva quest’anno. La sua motivazione è ciò che gli ha dato quest’incredibile opportunità. In effetti potrebbe essere il backup principale di Curry per gli anni a venire.

Sembra che il team e il front office abbiano davvero preso in simpatia Nico Mannion. Curry ha impiegato un po’ del suo tempo per insegnare e allenare Mannion e i due hanno creato un legame speciale.

Via Connor Letourneau del San Francisco Chronicle:

I due hanno rapidamente legato. Oltre a essere nati nella stessa data a 13 anni di distanza, Curry e Mannion hanno entrambi madri che hanno giocato a pallavolo a livello molto alto e i padri hanno giocato in NBA. Capendo che Mannion aveva il desiderio di essere una star, Curry ha iniziato a tirarlo da parte dopo gli allenamenti per insegnargli alcuni trucchi del mestiere.

Il rookie dà buonissime speranze per il futuro degli Warriors e della Nazionale italiana poiché ha il potenziale per diventare un ottimo giocatore di rotazione per i californiani e chissà che magari un giorno prenderà il posto proprio di Curry in NBA.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.