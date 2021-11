La star dei Golden State Warriors, Steph Curry, non sta peggiorando le sue prestazioni in quella che è la sua 13a stagione nella NBA, anzi.

Domenica sera contro i Los Angeles Clippers, il due volte MVP si è superato in un altro incredibile traguardo da tre punti, che ha ulteriormente consolidato il suo posto come uno dei migliori, se non il migliore, tiratore che abbia mai giocato nella Lega.

Steph Curry ha ora inciso il suo nome nel libro dei record NBA essendo il giocatore con il maggior numero di triple di sempre nelle prime 20 partite di una stagione regolare, superandosi non una, ma ben due volte, come riportato da The Athletic.

Il sette volte All-Star ha fatto il fenomeno ancora una volta contro i Los Angeles Clippers, mettendo a segno 7 triple e portando i Golden State Warriors alla 18esima vittoria della stagione (miglior record della Lega).

Stephen Curry supera Stephen Curry in un altro traguardo 👌 Il maggior numero di triple di sempre nelle prime 20 partite di una stagione: 103+ — Stephen Curry (2021-22)

102 — Stephen Curry (2015-16)

101 — Stephen Curry (2018-19)

Stephen Curry passes Stephen Curry for another milestone 👌 The most 3-pointers ever through the first 20 games of a season: ◻️ 103+ — Stephen Curry (2021-22)

◻️ 102 — Stephen Curry (2015-16)

◻️ 101 — Stephen Curry (2018-19) pic.twitter.com/HZFEnlY3II — The Athletic (@TheAthletic) November 28, 2021

È davvero assurdo come riesca a migliorarsi ogni anno che passa. Però si sa che Steph Curry è come la Cometa di Halley.

Leggi anche: Doncic è scontento della sua situazione a Dallas? Le parole di papà Saša