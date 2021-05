Ora che la stagione dei Golden State Warriors è terminata, con la cocente eliminazione al Play-in contro Memphis, Bob Myers ha potuto rivelare un retroscena riguardante Steph Curry. Oltre a smentire la possibile cessione di Wiseman, il presidente degli Warriors in conferenza stampa ha infatti dichiarato che Curry ha giocato il finale di stagione nonostante una microfrattura all’osso sacro.

L’infortunio è da ricondurre alla brutta caduta che Curry aveva subito durante una trasferta a Houston che lo aveva messo KO per qualche partita. Per diverso tempo poi la stella di Golden State aveva giocato acciaccata, portando una imbottitura sulla zona colpita.

Warriors GM Bob Myers confirmed today that Steph Curry was dealing with a hairline fracture in his tailbone. pic.twitter.com/yXHNczYrZF

— The Athletic (@TheAthletic) May 24, 2021