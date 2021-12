La superstar NBA dei Golden State Warriors, Steph Curry, ha appena concluso quella che potremmo considerare la peggior partita della sua carriera contro i Phoenix Suns.

Il fenomeno dei californiani ha segnato solo 12 punti con 21 tiri tentati, mai così male da quando gioca in NBA con almeno 20 tiri a referto. In particolare ha chiuso con solo 4 conclusioni a segno (di cui 3 triple) su 21 provate. Davvero pochissimo per quello che molti considerano finora il sicuro MVP della Lega:

Steph just had his worst shooting night of his career, including playoffs (min 20 FGA). 12 PTS

3 REB

2 AST

4-21 FG

3-14 3P pic.twitter.com/EYYgriqMwZ — StatMuse (@statmuse) December 1, 2021

Una serata storta può capitare a tutti ma una partita NBA così brutta è davvero difficile aspettarsela da Steph Curry. Specialmente in questa stagione e specialmente contro i Phoenix Suns, che a questo punto sono una serissima contender, se non forse la più seria di tutta la Lega.

Siamo certi che Steph riuscirà a riprendersi nelle prossime gare e tornerà a predicare pallacanestro come ha fatto nelle ultime settimane. Tra un po’ non ricorderemo nemmeno di questo match però oggi è giusto sottolinearlo.

Tanti meriti vanno anche alla difesa di Phoenix che ha imbrigliato il fenomeno dei Golden State Warriors, rendendolo un giocatore normale e non permettendogli di essere il solito alieno.

