I Golden State Warriors sono usciti dal campo sconfitti al fotofinish, ma per Steph Curry è stata un’altra serata di dominio assoluto al TD Garden contro i Boston Celtics. La stella degli Warriors ha chiuso la sua prestazione con 47 punti, 15/27 al tiro e 11/19 da tre punti.

È la 20° gara in carriera di Curry con almeno 10 triple segnate, primo in assoluto nella storia NBA. E non di poco: il secondo in classifica, Klay Thompson, ne ha collezionate appena 5. È la 5° invece in questa stagione (e la 3° nelle ultime 4 gare). I 47 punti ai Celtics sono inoltre la 10° partita consecutiva di Curry con almeno 30 punti segnati: l’unico giocatore degli Warriors a riuscirci oltre a Wilt Chamberlain.

Stephen Curry is the 2nd player in Warriors history with 10 straight 30-point games, joining Wilt Chamberlain. pic.twitter.com/RFQoHgzgr0 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 18, 2021

Steph Curry è poi diventato il terzo giocatore della storia NBA, a 33 anni o più, capace di collezionare almeno 4 gare da 40 punti nello stesso mese: prima di lui ci erano riusciti solo Michael Jordan e Kobe Bryant.

Stephen Curry is the 3rd player age 33 or older in NBA history to record four 40-point games in calendar month joining Michael Jordan (4 in Jan. 1998) and Kobe Bryant (4 in Jan. 2012). pic.twitter.com/a6XNZUpxwu — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 18, 2021

