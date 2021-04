NBA – Steph Curry ha rivelato il segreto del suo tiro da tre punti

Quando in NBA vedi Steph Curry segnare una canestro da tre punti senza guardare che la palla entri nel cesto e tutto quello che di meravigliosa fa su un campo da basket, ti viene da pensare che non possa essere vero quello che vediamo.

Quindi come fa? Come può Curry tirare la palla così bene mentre rompe tutti i fondamenti del tiro?

“Si tratta di equilibrio. Ognuno ci arriva in modo diverso, ma quando sei in equilibrio e hai una buona base sotto di te, ciò non significa necessariamente che sei perpendicolare al canestro, ma i tuoi piedi sono sotto di te. Hai il ritmo e la forza per sollevarti dal pavimento e lasciar andare il tiro. Questa è la cosa più importante”, ha detto lo stesso Curry al sito americano ClutchPoints.

Curry è un fenomeno quando si tratta di tiri da tre punti in NBA. Dal momento che può fare qualsiasi tiro in campo in qualsiasi momento, ha cambiato l’idea di ciò che è considerato un brutto tiro. Ogni volta che decide di tirare da 10 metri, i giocatori avversari temono che Curry possa fare canestro e finire negli highlights del match.

