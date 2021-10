Dopo aver registrato un magnifica tripla doppia contro i Los Angeles Lakers alla gara d’esordio, il due volte MVP della regular season NBA, Steph Curry, ha portato le cose ad un altro livello segnando 45 punti contro i L.A. Clippers. Gli Warriors hanno vinto entrambe le partite, catapultando Curry in cima alla classifica dei favoriti all’MVP, anche se appunto sono state giocate solo due partite.

Questo non è qualcosa di nuovo per Curry, però. È stato in cima alla montagna, quindi è normale che lo Splash Brother si mantenga ad un livello elevato. Quando gli è stato chiesto da Shaquille O’Neal sulle sue aspirazioni da MVP in questa stagione NBA, Curry ha osservato che ciò può arrivare insieme al lavoro che sta facendo.

"MVP type caliber expectation… I always have that.”@StephenCurry30 joins the Inside crew to discuss his goals for the season after his 45-point performance in @warriors home opener. pic.twitter.com/DCRePDlVh9

— NBA on TNT (@NBAonTNT) October 22, 2021