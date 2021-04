NBA – Steph Curry si esprime di nuovo sulla corsa al premio di MVP

Steph Curry si è espresso qualche giorno fa sulle sue possibilità di vincere il premio di MVP: la stella dei Golden State Warriors ha già conquistato il trofeo per 2 volte durante la sua carriera, e quest’anno ha come principali avversari Joel Embiid e Nikola Jokic, oltre ai vari James Harden, Damian Lillard, Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo, che però sembrano un gradino sotto ai 3 citati in precedenza.

Curry sta giocando un basket stellare, con i suoi Warriors in piena lotta per un posto ai playoff: accumula record su record tirando con percentuali fuori dal normale e ha portato Golden State ad un attuale record di perfetto equilibrio, con 30 vittorie nelle 60 partite giocate finora.

Raggiunto da Clutchpoints, Curry è stato nuovamente interrogato sul premio di MVP: “Tutti sono concentrati sulle squadre che vincono di più, giustamente. Nella pallacanestro, come in ogni sport, conta vincere. Poi però ci sono certe situazioni dove alcuni giocatori si separano dagli altri a causa di alcune circostanze particolari, anche facendo cose che non sono state mai fatte nel passato.

Far parte di quei giocatori che lottano per vincere il premio di MVP, anno dopo anno, significa molto per me. Ovviamente, però, la cosa più importante rimane vincere, e io voglio vincerlo“.

Con 12 partite ancora da giocare in regular season, Curry darà tutto per convincere gli addetti ai lavori di essere il migliore in NBA.

Giocatore ed allenatore classe ’91, quando non è in palestra è davanti al pc a scrivere di basket (con BU dal Novembre 2012) o a guardare i suoi amati Grizzlies. E’ stato caporedattore per la trasmissione di Legabasketv Serie A Beko Live per le stagioni 2015 e 2016 insieme a Matteo Gandini.