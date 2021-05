NBA – Stephen Curry commenta la tripla pazzesca di LeBron James

Una tripla incredibile di LeBron James ha deciso la gara del play-in fra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors.

LBJ con una giocata da fenomeno ha regalato il pass per i playoff alla sua squadra, gli Warriors invece avranno un’altra chance per agganciare la post season. Per farlo però dovranno battere i Memphis Grizzlies che a loro volta hanno eliminato i San Antonio Spurs.

Dopo la sconfitta, Stephen Curry nel commento si è soffermato sul canestro decisivo di LeBron, facendo i complimenti all’avversario.

È stato un grande tiro, una giocata che ci ha spiazzato. LeBron è riuscito a ritrovare l’equilibrio e a segnare, per noi è stato un duro colpo. Non ti aspetti che un tiro del genere entri, sei pronto a prendere in rimbalzo e andare in transizione per provare a passare in vantaggio, invece lui segna e cambia tutto. I migliori giocatori di sempre segnano canestri così importanti. Questa scena l’ho già vissuta cinque anni fa, so cosa vuol dire anche se stavolta ero un po’ più lontano.