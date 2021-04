NBA – Stephen Curry parla delle sue possibilità di vincere il titolo di MVP

Mai come quest’anno la corsa per il titolo di MVP della regular season NBA appare serrata. Sono diversi i giocatori che stanno trascinando le rispettive franchigie, fra tutti Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Luka Doncic e Stephen Curry.

Il fenomeno dei Golden State Warriors ha recentemente ricevuto l’investitura di Magic Johnson ma potrebbe non bastare per vincere il premio. Almeno così la pensa il diretto interessato che però ritiene di meritarlo, come dichiarato al Rex Chapman Show: “Dovrei vincerlo, sì dovrei… Ma probabilmente non lo vincerò e va comunque bene così”.

Curry, insomma, ritiene di aver disputato finora una stagione da MVP ma allo stesso tempo crede che altri giocatori vengano più apprezzati dagli addetti ai lavori. Fra qualche settimana arriverà il verdetto ma la grande annata di Steph resterà comunque negli annali.

