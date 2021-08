NBA – Stephen Curry rinnova con i Golden State Warriors a cifre mostruose

Stephen Curry ha raggiunto l’accordo con i Golden State Warriors per l’estensione del suo contratto.

Cifre mostruose per il nuovo accordo fra Curry e gli Warriors. Il contratto prevede un totale di 215 milioni di dollari, diventando il primo giocatore nella storia della NBA a firmare due accordi da più di 200 milioni ciascuno.

Steph Curry will extend his contract off his $45.8 million salary for 2021-22, which means he’s now guaranteed $261 million over the next five seasons. pic.twitter.com/hYiBpI6Eo4

Curry guadagnerà 48 milioni nel 2022-23, l’anno successivo quasi 52, 55.7 nel 24-25 e addirittura arriverà a sfiorare i 60 nel 2025-26. Sommando anche i 45,8 della stagione alle porte, Curry percepirà 261 milioni nei prossimi cinque anni.

Breakdown of the Steph Curry extension:

2022-23: $48.0 million

2023-24: $51.9 million

2024-25: $55.7 million

2025-26: $59.6 million

Rules of the CBA allow the first year salary to be 105% off the prior years salary even if it exceeds the maximum allowed ($41.6M).

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) August 3, 2021