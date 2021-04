Stephen Curry è tornato a parlare del suo futuro del possibile rinnovo con i Golden State Warriors. Parole che sicuramente faranno piacere ai tifosi, visto che il giocatore ha definito “una priorità” la sua permanenza nella Baia.

Restare agli Warriors è sempre stata una priorità per me. Nessuno può sapere cosa succederà in futuro ma per me questa franchigia e tutto ciò che la circonda sono cose fondamentali, al di là di qualsiasi altro discorso.