Al Media Day e nei primi allenamenti dei Golden State Warriors al training camp c’è stato un unico, pesante assente: Draymond Green. Il giocatore ha un permesso da parte della franchigia per motivi personali, ma ad oggi non si sa precisamente quando sarà a disposizione di Steve Kerr. L’allenatore di Golden State ne ha parlato nelle scorse ore, al termine di un allenamento:

Non sono assolutamente preoccupato dall’assenza di Draymond. Siamo in contatto con lui, gioca in questa Lega da tantissimo tempo. La nostra principale preoccupazione è far sì che sia a suo agio con la situazione che sta affrontando. Quando arriverà, arriverà.