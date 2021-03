Nelle ultime settimane, complici le aggiunte soprattutto di Blake Griffin e LaMarcus Aldridge, i Brooklyn Nets di Steve Nash si sono attirati parecchie critiche dagli appassionati NBA, accusati di aver riunito troppe stelle a prezzo di saldo grazie ai buyout. Nelle scorse ore Griffin stesso aveva commentato queste polemiche, sottolineando una contraddizione alla base del suo caso in particolare.

Prima della gara di questa notte contro Minnesota, una cosa simile è stata chiesta anche a coach Steve Nash: il coach canadese ha però risposto in maniera esilarante, con un semplice versaccio per impersonare alla perfezione quanto i Nets siano diventati i “villains”, ovvero i “cattivi”, della NBA negli ultimi tempi.

A good laugh to end pregame media availability: Steve Nash finishes his press conference by letting out a ~roar~ — his impression of the Nets being dubbed the “villains” of the NBA. pic.twitter.com/9L0GKmqgWb

— Malika Andrews (@malika_andrews) March 29, 2021