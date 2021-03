Come avvenuto in precedenza con Blake Griffin, anche LaMarcus Aldridge non scenderà fin da subito in campo con i Brooklyn Nets, a rivelarlo è stato coach Steve Nash prima della gara di questa notte contro Minnesota. L’ex lungo degli Spurs è stato ufficializzato nella giornata di lunedì, ma per l’esordio ci saranno da attendere almeno 2-4 partite, perché dovrà riprendere la condizione atletica.

Steve Nash said that LaMarcus Aldridge will miss anywhere from two to four games as he ramps up his on-court work before he plays for the Nets, but the timetable is fluid. Nash added that Aldridge will have the opportunity to compete for a starting spot.

— Malika Andrews (@malika_andrews) March 29, 2021