I Golden State Warriors sono stati senza Klay Thompson per due stagioni NBA intere. Anche se questo è un motivo sufficiente per volerlo di nuovo in campo il prima possibile, non vogliono perderlo per la terza stagione di fila perché ciò vorrebbe dire addio per sempre alla sua carriera NBA.

Questo sembra essere il piano, secondo Ramona Shelburne di ESPN. Secondo quanto riferito, gli Warriors non riavranno Klay Thompson all’inizio della stagione NBA. In effetti, sembra probabile salterà più di due mesi interi prima di tornare ad allenarsi con i californiani.

“Sta facendo bene nel suo recupero ma gli Warriors stanno prendendo di mira la partita di Natale contro i Suns per il suo ritorno”, ha detto Shelburne a The Jump. “Potrebbe tornare un po’ prima ma per quanto riguarda il top della sua condizione pensando alla sfida del giorno di Natale contro i Suns. So che sembra un po’ tardi per le persone, ma si è infortunato la seconda volta il 18 novembre, quindi sono 13 mesi da un infortunio al tendine d’Achille”.

Sarà davvero un buon Natale per i tifosi dei Golden State Warriors. Steph Curry e gli Warriors aprono la stagione contro LeBron James e i Los Angeles Lakers il 19 ottobre, seguiti dalla prima partita casalinga il 21 contro i Clippers.

