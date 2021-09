Dopo due stagioni nelle quali ha quasi fatto da mascotte, Tacko Fall lascia ufficialmente i Boston Celtics in free agency. Il lungo, giocatore più alto della NBA con 2.26 metri, ha firmato un contratto annuale non garantito con i Cleveland Cavaliers. Non è quindi sicuro che alla fine Fall inizi la stagione con i Cavs. Nei suoi due anni a Boston, Fall aveva un two-way contract.

Amatissimo dal pubblico di Boston, Fall ha giocato in totale solo 26 partite in due stagioni, segnando 2.7 punti di media con 2.6 rimbalzi e 0.9 stoppate in 6.5 minuti.

The Cleveland Cavaliers have agreed to a one-year, non-guaranteed deal with 7-foot-5 center Tacko Fall, agents Bill Duffy and Justin Haynes of @BDA_Sports told @TheAthletic @Stadium. Fall played his first two NBA seasons in Boston. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 1, 2021

Trovare spazio nel frontcourt di Cleveland non sarà comunque semplice. I Cavaliers in questa free agency hanno rinnovato con Jarrett Allen, hanno aggiunto Lauri Markkanen, draftato Evan Mobley, mentre Kevin Love non sembra intenzionato ad andarsene.