Nuova stagione in NBA per Taj Gibson.

Il lungo resterà ai New York Knicks, dove è arrivato nel 2019. Per Gibson un contratto annuale per 2,7 milioni di dollari.

Taj Gibson has agreed to a one-year, $2.7 million deal to return to the Knicks, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells SNY. — Ian Begley (@IanBegley) August 3, 2021