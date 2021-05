Jason Tatum è stato ancora una volta l’uomo in più dei Boston Celtics contro i Washington Wizards nel Play-In che ha permesso ai biancoverdi di raggiungere ufficialmente i playoff NBA. Tatum ne ha segnati ben 50 con 32 tiri. Anche Kemba Walker ha giocato una più che discreta gara perché ha messo a referto 29 punti, mentre il resto dei Celtics ne hanno collezionati 39 nel successo per 118 a 100.

Se Tatum è stato fenomenale contro Washington e ha portato Boston ai playoff NBA, Bradley Beal e Russell Westbrook non hanno fatto lo stesso perché insieme hanno segnato 42 punti. The Brodie non ha chiuso nemmeno in tripla doppia perché ha catturato sì 14 rimbalzi ma ha smazzato soltanto 5 assist, molto pochi rispetto alla sua media di regular season.

Le possibilità di giocare i playoff non sono svanite per gli Washington Wizards però dovranno battere gli Indiana Pacers, che hanno strapazzato gli Charlotte Hornets, sempre questa notte. Le loro possibilità di affrontare i Philadelphis 76ers sono appese al filo chiamato Beal-Westbrook: se loro due non giocheranno da fenomeni, non è da escludere che gli Indiana Pacers riusciranno a batterli e a conquistare così i playoff. C’è da dire che Caris LeVert non ci sarà e questo sarà un grave handicap per i gialloblu.

