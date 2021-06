A sorpresa, in Gara-6 ieri notte, il protagonista è stato Terance Mann: il giocatore dei Los Angeles Clippers ha segnato un career-high di 39 punti, top scorer dei suoi in una partita in cui hanno rimontato da -25 nel secondo tempo. Mann ha giocato una partita surreale, tirando 15/21 dal campo, 7/10 da tre punti e schiacciando in testa a Rudy Gobert.

Nel terzo quarto, quello della rimonta dei Clippers, Mann ha segnato 20 punti da solo: è il nuovo record di franchigia per maggior numero di punti segnati da un giocatore in un quarto ai Playoff.

Terance Mann finished with 20 points in the 3rd quarter. That is a Clippers playoff record for points in a quarter. pic.twitter.com/ccvbsSwgym — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 19, 2021

Terance Mann è stato 48° scelta assoluta al Draft 2019 e nella sua prima stagione in NBA aveva giocato 41 partite a meno di 9′ di media. Con Tyronn Lue il suo minutaggio è salito a quasi 19′ di media e in questi Playoff Mann sta avendo un ruolo importante dalla panchina, sia nella serie contro Dallas che in questa. Dopo aver giocato solo 9′ complessivi nelle prime due partite contro i Jazz, il giocatore ha innalzato le proprie prestazioni fino ai 13 punti di Gara-5 e ai 39 di Gara-6.

